Video: Çin Sevgililer Günü'nde Çin'in Doğusunda Geleneksel Evlenme Törenleri Düzenlendi Güncel Haberler Bu yılın Qixi Festivali'nde, başka bir deyişle Çin Sevgililer Günü'nde, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da Perşembe günü geleneksel evlilik törenleri düzenlendi. Bu yılın Qixi Festivali'nde, başka bir deyişle Çin Sevgililer Günü'nde, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da Perşembe günü geleneksel evlilik törenleri düzenlendi. Önceden nikah yerlerini hazırlayan personel, sevgililere en iyi dileklerini simgeleyen parfüm çantaları sundu. Ay takviminin yedinci ayının yedinci günü kutlanan Qixi Festivali, mitolojik figürler olan Sığır Çobanı'yla Dokumacı Kız'ın her yıl biraraya gelmesini anlatan efsaneye dayanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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