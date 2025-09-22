Vezirköprü Belediyesi tarafından düzenlenen "Vezirköprü Kitap Günleri" kitapseverlerle buluştu.

Etkinlik, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda protokol üyelerinin kurdele kesimiyle başladı.

Açılışta konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, kitapların toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "İlkini düzenlediğimiz "Vezirköprü Kitap Günleri"nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kitap; bizlere yol gösteren, düşünce ufkumuzu genişleten, geçmişle gelecek arasında köprü kuran en değerli hazinedir. Bu fuar yalnızca kitapları tanıtan bir etkinlik değil; aynı zamanda ilçemizde kültür, sanat ve edebiyat adına atılmış önemli bir adımdır." dedi.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Nurullah Genç de Türkiye'de okuma alışkanlığındaki gelişmeye vurgu yaparak, "Yıllar önce TÜİK verilerine göre bilinçli okuma oranı yüzde 3-5 seviyelerindeydi. Bu bizi rahatsız ederdi. Şükrediyorum ki bugün bu oran yüzde 7-10'lara yükselmiş durumda. İnşallah gelecek yıllarda bu oran daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek yayınevleri, görevliler ve okurlarla sohbet etti. Prof. Dr. Nurullah Genç okurları için kitaplarını imzalarken, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül de kitaplarını imzalatarak etkinliğe katıldı.

Etkinlik 28 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık kalacak.