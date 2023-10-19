Vezirköprü'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakam Özgür Kaya, Kaymakamlık ve Belediye tarafından Vezirköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, muhtarların günlerini kutlayarak, "Hastalık, kaza ya da farklı sebeplerden dolayı aramızda olmayan, ebediyete göç etmiş muhtarlarımızı rahmetle anıyoruz. Tüm muhtarlarımıza sağlık, esenlik, ailesi, mahallesi ile güzellikler diliyoruz."dedi

Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper da muhtarın vatandaşların müşkülünü çözen, yurdun en ücra köşesinde devletin müşfik eli olan kişi olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, devletimizin attığı bu adım tüm muhtarlarımız için büyük bir kazanımdır." diye konuştu

Program, yemek ikramıyla sona erdi.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Murat Gül ile kurum müdürleri katıldı.