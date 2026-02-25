Haberler

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Aktar, FTSO'yu ziyaret etti

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Aktar, FTSO'yu ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat Aktar, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek vergi bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Osman Çıralı, verginin ekonomik kalkınmadaki önemine değindi.

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat Aktar ile beraberindeki heyet, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Aktar, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası kapsamında kurum yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Başkan Çıralı da verginin bir ülkenin kalkınması, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve ekonomik bağımsızlığın teminatı açısından en temel kaynak olduğunu vurguladı.

Ticaret erbabı olarak vergiyi bir vatandaşlık görevi ve kutsal bir borç olarak gördüklerini ifade eden Çıralı, yerel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde tüccar ve sanayicinin nefes almasını sağlayacak kolaylaştırıcı düzenleme ve yapılandırma adımlarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Vergi Dairesi ile FTSO arasındaki uyumlu çalışmanın bölgede kayıtlı ekonominin büyümesi açısından kritik önem taşıdığını dile getiren Çıralı, çözüm odaklı yaklaşımın üyelerin mevzuata uyum sürecini kolaylaştırdığını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Öcalan'la ilgili tartışmalara Bakan Gürlek noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Olaylı çiftten beklenmedik karar! 7 ayda bitti