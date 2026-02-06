Venezuela'daki La Guaira kentinin sakinleri ABD saldırısında hasar gören evlerini onarımın ardından teslim aldı

ABD'nin 3 Ocak'taki hava saldırılarında hasar gören bölgelerden Venezuela'nın La Guaira eyaletindeki mahallelerde bulunan binalar, onarılarak hak sahiplerine teslim ediliyor.

Venezuela'nın uluslararası ticareti ve ulusal ekonomisi açısından hayati öneme sahip La Guaira Limanı da ABD'nin hava saldırısının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolun karşısında yer alan postane ile hükümet konağının camları, halen 3 Ocak'ın izlerini taşıyor.

Hava saldırısında hasar gören evlerini teslim alan Soublette Mahallesi sakinleri, son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

AA muhabirine konuşan bölge sakinleri, savaş uçaklarının askeri üssü bombalaması sırasında çevredeki çok sayıda binanın ağır hasar gördüğünü söyledi.

Eyalete bağlı Soublette Mahallesi'ndeki sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi Raymery Navarro, bombalanan askeri üsse yaklaşık 50 metre mesafede bulunduklarını, 3 Ocak gecesi mahallede büyük korku ve panik yaşandığını belirtti.

Bulundukları noktanın da isabet aldığını anlatan Navarro, "Özellikle 12 numaralı blokta evlerini tamamen kaybeden 8 aile bulunuyor, bazı konutlar ise kısmen zarar gördü. O trajedinin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen bugün hala sinirlerimiz çok gergin. İnsanlar, özellikle de çocuklar, yüksek bir ses duyduklarında korkuya kapılıyor." ifadelerini kullandı.

"Valilik ve devrimci hükümet, rekor bir sürede evlerimizi onardı"

Yetkililere minnettar olduklarını dile getiren Navarro, "Valilik ve devrimci hükümet, rekor bir sürede evlerimizi onardı. Bugün itibarıyla bir ayı geçtik ve binalarımız yenilenmiş durumda. Ayrıca bizlere ilaç, tıbbi muayene ve psikolojik destekte bulundular." diye konuştu.

Navarro, 3 Ocak'ta yaşananları en güçlü şekilde kınadıklarını, ABD'nin alçakça bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Hükümete desteklerinin tam olduğunu dile getiren Navarro, "Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, biz buradayız. Biz, barışçıl bir ülkeyiz, savaşçı bir ülke değiliz. Yaşadığımız psikolojik etkilerin bu kadar ağır olmasının nedeni de budur." dedi.

"Dışarı çıktım ve komşuların yardımına koştum"

Aynı mahallede yaşayan Robinson Dominguez de 12 numaralı blokta oturduğunu belirterek, "İlk patlama sesini duyduğumda yaptığım tek şey, iki duvarın arasına sığınmak oldu. Önce bizi koruması için Tanrı'ya dua ettim. Büyük bir korku vardı ancak patlamalar sona erdiğinde dışarı çıktım ve komşuların yardımına koştum." şeklinde konuştu.

"Çok yoğun bir toz vardı, yürümek dahi olanaksızdı"

Her tarafın enkaz yığınına döndüğüne işaret eden Dominguez, "Çok yoğun bir toz vardı, yürümek dahi olanaksızdı. O saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Herkes o gece binalardan uzak ve güvenli alana gitti. Füze o iki katın arasına isabet etti ve çarpmanın etkisiyle o dairelerin tamamı yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Dominguez, bombardımanda hasar gören binaları eliyle göstererek, 3 Ocak'ta telefonuyla çektiği fotoğrafları ve videoları gösterdi.

La Guaira Limanı'nın karşısındaki hükümet konağının yetkilisi Victor Salcedo da ABD'nin hava saldırısı esnasında konağın ve postanenin ciddi hasar gördüğünü anlattı.

"Bir füze, limanın içine düştü"

Karşılarında La Guaira Limanı'nın bulunduğunu belirten La Guaira, şunları dile getirdi:

"Bir füze, limanın içine düştü. Patlamanın oluşturduğu şok dalgası binayı etkiledi ve camlar kırıldı. Ulusal kültürel miras niteliği taşıyan hükümet binası da bombardımandan etkilendi, gördüğünüz gibi camlar kırıldı ve binanın cephesi hasar gördü. Saldırı bittikten sonra alt kattaki merkezi avluda toplandık."

Venezuelalıların ortak mirası binanın restorasyon sürecinin başladığını söyleyen Salcedo, saldırının yol açtığı hasarı gidermek için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.