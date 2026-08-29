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Venezuela-ABD Tarihi Petrol Anlaşması

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile 65 milyar varil rezerv ve 100 milyar dolar yatırım içeren tarihi petrol anlaşmasını doğruladı, Trump ve Rubio'ya teşekkür etti. Anlaşma, üretimi artırmayı ve ekonomiye 209 milyar dolar vergi geliri sağlamayı hedefliyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile petrol anlaşması yaptıklarını doğrulayarak ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Devlet televizyonu VTV'deki habere göre, Rodriguez, Trump'ın, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptıkları açıklamasını değerlendirdi.

Rodriguez, ABD ile ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktasını" yaşadıklarını kaydederek, anlaşmanın özel sektör temsilcilerinin katılımıyla petrol üretimini "kayda değer oranda artırmaya" imkan sağlayacağını belirtti.

ABD ile varılan mutabakat kapsamında Rodriguez, "65 milyar varillik kanıtlanmış potansiyel, 100 milyar doların üzerinde yatırım ve devlete 209 milyar dolardan fazla vergi geliri" getirecek 17 stratejik sahanın geliştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Rodriguez, tarihi petrol anlaşmasının, dünyada kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın hidrokarbon sanayisini geliştirmeye dönük "stratejik altyapısının ihyası ve yeniden inşasına yönelik kayda değer bir yatırım akışı" sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Söz konusu yatırımların önemine değinen Rodriguez, "Bu yatırımlar yalnızca sanayimizin ihyasına ve modernizasyonuna değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine, yarımküremizin enerji güvenliğine ve uluslararası piyasalarda daha büyük bir denge sağlanmasına katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması

ABD Başkanı Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
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