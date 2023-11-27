Veli Ağbaba'dan Erdoğan'ın 'Vicdansız' Sözlerine Eleştiri: "Ekonomiyi Kötü Yöneterek Son Dönemin En Yüksek Enflasyonunu Yapan Erdoğan'dan Daha...

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek kira artışı istediği gerekçesiyle bir ev sahibi için "vicdansız" ifadelerini kullanmasını eleştirerek, “Ekonomiyi kötü yöneterek son dönemin en yüksek enflasyonunu yapan Erdoğan’dan daha vicdansız var mı? Sanki enflasyonu ev sahipleri yükseltiyor. Yüzde 25 sınır koymuşsun TÜİK rakamlarıyla enflasyon yüzde 70. Senden daha vicdansızı yok Erdoğan. İnsanlar artık asgari ücretle ev bulamıyorlar. Son bir yılda kira artışlarının ortalaması yüzde 160, hala ev sahiplerini suçluyorsun. Burada suçlu arıyorsan ülkeyi yöneten, ‘ekonominin tek sorumlusu benim’ diyendir. Suçlu sensin Erdoğan” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek kira artışı istediği gerekçesiyle bir ev sahibi için "vicdansız" ifadelerini kullanmasını eleştirerek, "Ekonomiyi kötü yöneterek son dönemin en yüksek enflasyonunu yapan Erdoğan'dan daha vicdansız var mı? Sanki enflasyonu ev sahipleri yükseltiyor. Yüzde 25 sınır koymuşsun TÜİK rakamlarıyla enflasyon yüzde 70. Senden daha vicdansızı yok Erdoğan. İnsanlar artık asgari ücretle ev bulamıyorlar. Son bir yılda kira artışlarının ortalaması yüzde 160, hala ev sahiplerini suçluyorsun. Burada suçlu arıyorsan ülkeyi yöneten, 'ekonominin tek sorumlusu benim' diyendir. Suçlu sensin Erdoğan" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ev sahibini yüksek kira artışı nedeniyle eleştirmesine tepki gösterdi. Ağbaba, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EKONOMİYİ KÖTÜ YÖNETEREK SON DÖNEMİN EN YÜKSEK ENFLASYONUNU YAPAN ERDOĞAN'DAN DAHA VİCDANSIZ VAR MI"

"Erdoğan, kendisini arayan bir kiracının 2 bin 500 TL olan kirasının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini söylemiş ve belediye başkanını arayarak uygun bir ev bulmasını istemiş. Sanki Türkiye'deki konut sorununu çözmek bir belediye başkanının işi. Ev sahibine 'vicdansız' demiş 2 bin 500'den 7 bin 500 yapılması için. Vicdansız bakalım kim? Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeyi yaratan Erdoğan'dan daha vicdansız var mı? Avrupa'nın en yüksek enflasyonuna sahip ülkeyi yaratan Erdoğan'dan daha vicdansız var mı? Kur korumalı mevduatla kendi yandaşlarına milyarlarca dolar aktaran Erdoğan'dan daha vicdansız var mı? Ekonomiyi kötü yöneterek son dönemin en yüksek enflasyonunu yapan Erdoğan'dan daha vicdansız var mı? 'Faiz sebep, enflasyon netice' deyip ekonomiyi batma noktasına getiren Erdoğan'dan daha vicdansız var mı? Sanki enflasyonu ev sahipleri yükseltiyor. Sanki enflasyonu kira artışlarını ev sahipleri yapıyor. Yüzde 25 sınır koymuşsun, TÜİK rakamlarıyla enflasyon yüzde 70. Senden daha vicdansızı yok Erdoğan. Ekonomiyi batırdın, kişisel egon için ekonomiyi yok ettin. İnsanlar artık asgari ücretle ev bulamıyorlar. Son bir yılda kira artışlarının ortalaması yüzde 160, hala ev sahiplerini suçluyorsun. Burada suçlu arıyorsan ülkeyi yöneten, 'ekonominin tek sorumlusu benim' diyendir. Suçlu sensin Erdoğan."