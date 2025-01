Vatandaşın Pazar Öfkesi Dinmiyor: "Hakkımı Helal Etmiyorum.

Haber: Edda SÖNMEZ / Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İktidar sözcüleri enflasyonla mücadelede başarılardan söz etmeye, emekliye, çalışanlara tarihin en büyük artışlarını yaptıklarını söylemeye devam ederken, görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar tepkilerini, karşı görüşlerini dile getirdi. Çağlayan'da bir semt pazarında ANKA'ya konuşan vatandaşlar iktidardan, pahalılıktan, adaletsizlikten yakındı. Bir vatandaş, "Ben seçimde onu tuttum. Niye? Beni savunacak diye. Böyle mi savunacaksın? Beğenmediğin CHP emekli maaşlarına oy verirken yükseltelim dedi. AK Partililerden bir tanesi el kaldırmadı. Benim paramla orada oturuyor para alıyorsun. Allah'tan korkun." derken, bir başkası da "Bu ülke bizim. Biz seni yönet diye seçtik. Biz sana vermedik ülkeyi. Tapusunu da vermedik. Herkes sandık önüne geldiği zaman görüşecek. Zannetmesin ki bu halk uyuyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan il kongrelerine devam ederken sık sık enflasyonla mücadelenin başarısından söz ediyor vatandaşa sabır çağrısı yapıyor. Son olarak Konya'daki konuşmasında "Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, iktidar sözcülerinin enflasyonla mücadelede başarılı olup olmadıklarını ve emekli ve çalışanları yapılan zam oranlarını Çağlayan Pazarı'nda vatandaşlara sorduk. Bir vatandaş, "Geçinemiyoruz yeter, 12 bin 500 lirayı kendisi yesin" derken, başka bir vatandaş, "fakirler ölüyor açlıktan" ifadelerini kullandı. 25 yıl çalışıp emekli olduğunu belirten bir vatandaş, geçmişte AK Parti'ye oy verdiğini belirterek pahalılıktan, adaletsizlikten yakındı. O vatandaş sıkıntılarını, görüşlerini şöyle anlattı:

"450 milletvekiliyle bu millet Anavatan'ı sandığa gömdü Tayyip'i de gömecek"

-Emekliyim, aldığım 14,500 lira. Kendileri ne alıyor? Bak sor, burada esnafa. Ha ne verdi? Ondan sonra da çıkıyor 'biz verdiğimiz sözleri tuttuk.' Neyin sözünü tuttun sen ya? Cumhurbaşkanı neyin sözünü tuttu? Neyin sözünü tuttu? Ama bunun seçimleri de var. Bunun seçimleri de var... Ondan sonra dedi çıkıp diyor ki 'bizi CHP'nin arkasında bıraktı', ya daha çok daha bırakır. 450 milletvekiliyle Anavatanı bu millet sandığa gömdü, Tayyip'i de gömecek. Aha bunu böyle bilsin, böyle. Bak ben gidip oy kullanmadım ona ben oya veriyordum tövbe. Günahımı verirsem namerdim. Bu milleti bu kadar bunaltmaz. Ne adalet var, ne hukuk var, ne devlet var. Ne diyorsun ya? Ön kapıdan gir arka kapıdan çık. Hani konuşulacak çok sözleri var. Adamları suçluyorlar. CHP'yi suçluyorlar.

"Bu son senelerde memleketi Tayyip Erdoğan mahvetti"

Hırsız diyorsun sen de ayakkabı kutuların da paran çıktı. Sen kimi suçluyorsun? Ama bu yolun bir daha seçimleri var. Ama nasıl olsa işini geçti karşıya. Bakıyor bir daha Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koymayacağım. Ben aldım alacağım. Ama bunun öbür dünyası da var. Ben hakkımı helal etmiyorum ona. Tayyip'e ben hakkımı helal etmiyorum. Eğer varsa, ki var. Ben seçimde onu tuttum. Ben ona oy verdim. Gittim ona oy verdim ben. Niye? Beni savunacak diye. Böyle mi savunacaksın? Bak şunları aldım ha. 216 lira. Şunları aldım 216 lira. He vallahi he bak. Bak üç parça bak. Bak oruçluyum. 216 lira para verdim bak. Buyur. Ha alma. Alıyoruz, az alıyoruz. Ama bu değil. Memleketi mahvetti. Ha bu son senelerde memleketi Tayyip Erdoğan mahvetti. Bu millet ona daha oy vermez. Git bak bugün AK Parti'ye oy verenler hep geri çekildi. Bak seçimlerde emekli olanlar kimse gidip oy vermedi ona. Niye vermedi? Onu biliyorum.

"Dünyayı yiyorlar, dünyayı"

Maliye Bakanı. Bütçeye dokunuyor. Kendilerinize sıra geldi mi bir gecede yasayı çıkarıyorsunuz. Ha bir gecede yasayı çıkarıp parayı alıyorsunuz. Ama emekliye geldimi aylarca sürüyor. Ayıptır, ayıp. Allah'tan korkun Allah'tan. Allah var. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Bu mal sizin değil. Bunlar Allah'ın. Bunu bir gün bırakıp gideceksiniz. Bunu unutmayın. Dünyayı yiyorlar dünyayı... Daireleri, arsaları, paraları çuvalla götürüyor. Ama emekliye sıra geldi mi dört lira vereceksin onu düşürelim. Bir de biraz daha düşürelim. Yüz daha düşürelim. Ayıptır ya. İki lira, iki buçuk lira. Nedir ya? Hazreti Ömer komşu aç iken ben tok olamayız diyor. Hangisi diyor onu? Bak AK Parti. Bak bu millet AK Parti'ye oy verdi. Bak şu beni çeksin (kameramanı gösteriyor) Bu millet AK Parti'ye oy verdi. Beğenmediğin CHP emekli maaşlarına oy verirken yükseltelim dedi. AK Partililerden bir tanesi el kaldırmadı. Benim paramla orada oturuyor para alıyorsun. Allah'tan korkun. Haramı zıkkım olsun size. Konuşulacak çok şey var ama bakma işte biz de gariban böyle gidiyor."

Diğer vatandaşlar da ANKA mikrofonuna şunları söyledi:

"10 bin lira aylığı ben onlara vereyim pazara çıksınlar. Tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyorum bunu"

-10 bin lira aylığı ben onlara vereyim pazara çıksınlar. Tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyorum bunu. 10 bin lirayı aylığı ben vereyim hadi çıktık pazara. Daha tabii canım. Onlar öyle. Ama bakanlara aylık yetmiyor. Bakanlarımıza yetmiyor. 200 bin lira yetmiyor onlara. 10 bin lira fazla. İşçi emeklisine 10 bin lira fazla. Bakanlara da 200 bin lira para yetmiyor. Halktan para toplayacağım bakanlarımıza yardım edeceğim. halktan toplayacağım. Bakanlara yardım edeceğiz."

"Bu ülke bizim. Biz seni yönet diye seçtik. Biz sana vermedik ülkeyi. Tapusunu da vermedik. Ülke bizim, vatandaşın"

-55 yaşındayım, hayatımda gördüğüm gelmiş geçmiş bu ülkeyi dibe çeken en büyük hükümetten biri diyebilirim. Yani ben emekliyim. Şimdi şu pazara çıktığınız zaman ihtiyacınızı yani, bir haftalık ihtiyacınızı bin liraya dolduruyorsunuz. Bundan iki sene önce 100 liraya evin bütün ihtiyaçlarını alabiliyorduk. Yani bir hafta pazara çıktığımız zaman. Ama şimdi bin lira. Peki ben emekliyim. 14 bin 500 lira alıyorum. Kira vermiyorum evet. Ama kira verdiğim düşünsenize. Benim torunum var. ve ben ona pazara çıktığımda birkaç bir şey alamıyorum. Düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Onlar düşünüyor mu? Onlar kimin sayesinde düşünmüyor? Ben seçtim değil mi. O, bu, seçti. Bu ülke bizim. Bu ülke bizim. Biz seni yönet diye seçtik. Biz sana vermedik ülkeyi. Tapusunu da vermedik. Ülke bizim, vatandaşın. Sen orada yani sizler orada adını zikretmek istemiyorum. Sizler orada ben bu durumdayken, şatafat içinde yaşıyorsan bunu sorgularım ben. Ben bir vatandaşım. Sen benim vergilerimle orada çok üst düzeyde yaşıyorsan ben bunu hazmedemem. Ben, o, bu, benim çocuğumun, torunumun yani bu halkın çocuğunun torunun geleceğini orada harcıyor. Ama benim çocuğumun geleceğini gasp ediyor. Beni fakir hale düşürüyor. Kendi orada hala çok güzel bir şekilde yaşıyor. Bu çok büyük haksızlık. Bu toplumada haksızlık, bu yaşlımıza da haksızlık.

"Herkes sandık önüne geldiği zaman görüşecek. Zannetmesin ki bu halk uyuyor, uyumuyor. Herkes her şeyin farkında"

Yeni doğan bebeğimiz inanın bakın yeni doğacak anne karnındaki bebeğimiz vergi borcuyla doğuyor. Bir paket bez dört yüz lira. Bir kutu mama bir hafta gitmiyor bir çocuğa. Beş yüz lira, altı yüz lira. Neyi sorguluyoruz ki? Halk olarak da zannetmesinler ki bu halk aptal, salak. Herkes. uyumuş bekliyor. Herkes sandık önüne geldiği zaman görüşecek. Zannetmesin ki bu halk uyuyor, uyumuyor. Herkes her şeyin farkında. İnan var ya okumayan da farkında. 10 yaşındaki çocuk da farkında. Çünkü her gün evde siyaset dinliyor. Televizyonlarda başka bir şey yok. Pazara gittiğinde siyaset, markete gittiğinde siyaset, peynir aldığında siyaset, ekmek aldığında siyaset. Her şeye yansımış durumda. Anladın mı? Her şeye".

"Vallahi geçinemiyoruz. Kim dese ki geçiniyoruz yalan söylüyor"

-Ne artışı yapmış? ya bu ayın bile maaşını bile vermiyor, fazlasını bile vermiyor. Ki faiz yapacaklar, bankaya çek, faizlerini ceplerine sokacaklar. Abla ben fazla konuşmayayım ya. Ben kötü konuşurum ya. Vallahi geçinemiyoruz. Kim dese ki geçiniyoruz yalan söylüyor. O diyenler de hepsi yandaştırlar. Paralıdırlar, para. Para alıyorlar. Köşeden tutun beş yüz lira para koyuyor çeplerine konuşun diyor. Bunların hepsi yandaş. Onlar hepsi yandaş. Öyle mi? Hepsi yandaş abi. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Hakkımız onlara haram olsun. Bizim hakkımız".

"Adam ne yapacak 22 bin 104 lirayla elektriğini mi ödeyecek, suyunu mu ödeyecek, doğal gazını mı ödeyecek, neyini ödeyecek?"

"22 bin 104 lira ile milletle dalga geçer gibi bir kira olmuş 20 bin lira. En kötü kira. Adam ne yapacak 22 bin 104 lirayla elektriğini mi ödeyecek, suyunu mu ödeyecek, doğal gazını mı ödeyecek, neyini ödeyecek? Çocuğuna mı bakacak? Bu verdikleri maaşı milletvekillerine versinler, insanlar susar o zaman. Az bir şey alıyorsun, şurası 500 yüz lira. Daha yarısını almadım. Nasıl olacak bu? Ben asgari ücretle çalışıyorum. Yani bunu bir milletvekiline versin, insanlar susar. Yani bunu anlatın yani insanlara. Öyle korumalarla, onlarla bunlarla gezmeye benzemiyor."