Vanlı judocuların hedefi uluslararası turnuvalarda madalya

VANLI milli sporcular Sümeyye Çekici (17) ile Işıl Sinem Aydın (18), elde ettikleri başarıların ardından gözlerini uluslararası şampiyonalara çevirdi. Haziran ayında Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Judo Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Sümeyye Çekici, eylül ayında Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflerken, geçen yılın Avrupa Kupası üçüncüsü Işıl Sinem Aydın ise ertelenen Büyükler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan milli judocular Sümeyye Çekici ve e Işıl Sinem Aydın, antrenörleri Rakip Aslan yönetiminde Tuşba Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sporcular, uluslararası organizasyonlarda hem Türkiye'yi hem de Van'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

OKUL KORİDORUNDA BAŞLAYAN BAŞARI HİKAYESİ

Judoya 9 yıl önce annesi Gülder Başer Aydın'ın müdür yardımcısı olduğu Fevzi Geyik Ortaokulu'nda başlayan Işıl Sinem Aydın'ın yeteneği, antrenörü Rakip Aslan tarafından keşfedildi. İlk antrenmanlarını okul koridorunda yapan Aydın, daha sonra İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdürdü. Judo ve kuraşta önemli dereceler elde eden Aydın, 2022 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, 2023'te judoda Balkan 3'üncülüğü, kuraşta ise Balkan şampiyonluğu yaşadı. Milli takıma seçilen başarılı sporcu, 2024 yılında Moğolistan'ın Ulanbator kentinde düzenlenen Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. 2025 yılında ise Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

SÜMEYYE'NİN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Gençler Judo Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Sümeyye Çekici ise şimdi gözünü Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na çevirdi. Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyduğunu belirten Çekici, "Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde Rakip hocamla birlikte bu spora başladım. Kuraşta 3 Türkiye şampiyonluğum, bir Avrupa üçüncülüğüm ve bir Türkiye üçüncülüğüm bulunuyor. Bu yıl da Türkiye şampiyonu oldum. Geçen yıl Avrupa üçüncüsü olmuştum. Bu yıl hedefim Avrupa şampiyonu olmak ve bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.

IŞIL: BÜYÜKLERDE DE ZİRVEYE ÇIKMAK İSTİYORUM

Gençler Dünya Şampiyonu Işıl Sinem Aydın ise büyükler kategorisinde de başarılarını sürdürmek istediğini belirterek, "2024 yılında Gençler Kuraş Dünya Şampiyonu oldum. 2025 yılında Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Şimdi büyükler dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Şampiyona geçen yıl İran'da yapılacaktı, ancak savaş nedeniyle ertelendi. Bu yıl düzenlenecek organizasyonda da kürsüye çıkmak için çalışmalarımı sürdürüyorum" diye konuştu.

ANTRENÖR ASLAN: DAHA FAZLA DESTEKLE DAHA BÜYÜK BAŞARILAR GELİR

Judo ve Kuraş Antrenörü Rakip Aslan da sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Sümeyye Türkiye şampiyonu oldu ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Işıl ise dünya şampiyonluğunun ardından şimdi büyükler dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Her iki sporcumuzun da önemli dereceler elde edeceğine inanıyorum. Valimiz ile Gençlik ve Spor teşkilatımız her zaman yanımızda oluyor. Ancak uluslararası başarıların artması için daha fazla destek ve imkan sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı