Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İngiltere'ye serbest ticaret ve açıklık ilkelerine bağlı kalarak Çin şirketlerine işbirliği için uygun ortamı sağlama çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, İngiliz mevkidaşı Ed Miliband ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin- İngiltere ilişkilerinin olgun, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi için İngiltere ile birlikte çalışmaya, bölgesel ve küresel barış ile istikrar için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını belirtti.

Çin'in 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan döneminde dışa açılmayı genişleterek sürdüreceğini, bunun iki ülkenin pragmatik işbirliğine alan açacağını kaydeden Vang, "Umarız İngiltere serbest ticaret ve açıklık ilkelerine bağlı kalarak İngiltere ile işbirliği yapacak Çinli şirketlere öngörülebilir politikalar ve uygun iş ortamını sağlar." ifadesini kullandı.

Vang, Çin'in İngiltere'nin gelecek yıl devralacağı G20 dönem başkanlığındaki çalışmalarını destekleyeceğini vurgulayarak, çalkantılar içindeki dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlamak üzere İngiltere ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğu mesajını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband da ülkesinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini, yakın üst düzey temaslar kurmayı, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmeyi ve İngiltere-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmeyi istediklerini belirtti.

Kaynak: AA