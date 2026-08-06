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Van TSO'dan dayanışma kanununa destek

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Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne destek açıklaması yaptı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne destek açıklaması yaptı.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, sürecin başlangıcından itibaren ortaya konulan irade ve oluşan güven ortamının toplumun tüm kesimlerinde karşılık bulduğu, dayanışma duygularını pekiştirdiği belirtildi.

Toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik her adımın sosyal barışın yanı sıra ekonomik istikrar ve kalkınmaya da doğrudan katkı sunduğuna yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasını samimi, kıymetli ve sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Söz konusu sürecin bölgemizin refahına, gelişmesine ve genel maslahatına önemli katkılar sağlayacağına, yatırım ortamını güçlendireceğine ve ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında güçlü bir etki oluşturacağına inancımız tamdır. Yüzyıllardır süregelen bir arada yaşama kültürümüzün daha da pekişmesine vesile olacak bu sürece samimiyetle katkı sunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyor, toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren her türlü adımı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA
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