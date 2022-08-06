Son dakika haberleri... Çantasından 3 kilo kokain çıktı, tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Çantasından 3 kilo kokain çıktı, tutuklandı

Son dakika haberleri... Çantasından 3 kilo kokain çıktı, tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin düzenlediği operasyonda yakalanan Z.M.'nin çantasında, 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

 - Güncelleme:

VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin düzenlediği operasyonda yakalanan Z.M.'nin çantasında, 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.M. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Saray ilçesi kırsalına uyuşturucu getirileceği ihbarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi aramasında Z.M., yakalanarak gözaltına alındı ve çantası arandı. Çantada 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. Z.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title