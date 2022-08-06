Son dakika haberleri... Çantasından 3 kilo kokain çıktı, tutuklandı Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin düzenlediği operasyonda yakalanan Z.M.'nin çantasında, 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. VAN'da, jandarma ve hudut birliklerinin düzenlediği operasyonda yakalanan Z.M.'nin çantasında, 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.M. tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı tarafından Saray ilçesi kırsalına uyuşturucu getirileceği ihbarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi aramasında Z.M., yakalanarak gözaltına alındı ve çantası arandı. Çantada 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. Z.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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