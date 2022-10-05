Van haberi... Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi tutuklandı Güncel Haberler Van haberi... Van'da yol verme tartışmasının ardından yaşanan "kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Van'da yol verme tartışmasının ardından yaşanan "kasten yaralama" olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinde yol verme tartışmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattı. Bu kapsamda, Kazım Karabekir Caddesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada "kasten yaralama" suçunu işledikleri tespit edilen 2 kişi, ekiplerce gözaltına alındı, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Necat Hazar Asayiş Şube Müdürlüğü İpekyolu Van Güncel Haberler

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