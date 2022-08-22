Van gündem: Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Van haberlerine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Van'ın Çaldıran ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu, dün ilçe kırsalında arama yaptı. Aramada, dere yatağına gizlenen çantanın içinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Çaldıran Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van gündem: Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.