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Van gündem: Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Van gündem: Van'da 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van haberlerine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu, dün ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, dere yatağına gizlenen çantanın içinde 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Çaldıran Van Güncel Haberler

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