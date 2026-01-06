Balıkçılar, Van Gölü'ne buzları kırıp açılıyor

VAN'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü'nün kıyı kesimleri, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 derecelere kadar düştüğü bölgede balıkçılar, teknelerinin altındaki buz tabakasını demir çubuklarla kırarak göle açılmak zorunda kalıyor.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini sert soğuklara bıraktı. Soğuk havanın etkisiyle Van Gölü'nün sığ kıyı kesimleri ile dere ve akarsular donarken, göl yüzeyinde oluşan buz tabakası balıkçıların işini zorlaştırdı. Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde hava sıcaklığı geceleri eksi 20 derecelere kadar düşerken, balıkçılar teknelerinin altındaki buz tabakasını demir çubuklarla kırarak göle açılmak zorunda kalıyor. Balıkçılar, buz tabakalarını kırdıktan sonra tekneleriyle Van Gölü'nde balık avına çıkıyor.

'LİMANLAR DONUYOR, BUZLARI KIRARAK ÇIKIYORUZ'

Bölgede balıkçılık yapan Ümit Teran, mahallede yaklaşık 150 hanenin bulunduğunu ve yıllardır balıkçılıkla geçimini sağladığını söyledi. Teran, "Kooperatifimizin 35 üyesi var ancak şu an mahallemizde aktif olarak balığa çıkan 20 tekne bulunuyor. Diğer tekneler İnköy'deki limanı kullanıyor. Akıntı olmadığı için limanların içi donuyor. Kışın bütün limanlarda donma yaşanıyor. Burada gündüzleri eksi 12 ile 18 dereceleri görüyoruz. Her teknede 4 kişi çalışıyor ve her biri bir aileye bakıyor. Van Gölü bizim için bir velinimettir. Her gün buzları kırarak göle açılıyoruz" dedi.

'BU YIL BALIK ÇOK AZ'

Küresel ısınmaya da dikkat çeken Ümit Teran, "Son yıllarda su seviyesinin düşmesiyle balıkçılar olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Bu yıl balık çok az. Toptan kilosu 50 liradan satılıyor. Bu fiyat bizi kurtarmıyor. En az 60-70 lira olması lazım. Dondurucu soğuklar bizi çok etkiliyor. Çoğumuz 60 yaşına geldiğinde dizlerimiz tutmaz hale geliyor" diye konuştu.

'HER GÜN BUZ KIRIP AVA ÇIKIYORUZ'

Balıkçılardan Kamuran Tayfur ise soğuk havanın çalışma koşullarını ağırlaştırdığını belirterek, "Havalar soğuyunca teknelerin dibi buz tutuyor. Her gün bu buzları kırarak Van Gölü'ne açılıyoruz. Teknelerimizin arkaları hep buzlanıyor. Küreklerle buzları kırdıktan sonra balık avına çıkıyoruz. Hayatımız zorluklarla dolu" ifadelerini kullandı.