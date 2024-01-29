Van'ın Erciş ilçesinde kardan kapanan mahalledeki hasta hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Deliçay Mahallesi'nde rahatsızlanan 95 yaşındaki Gülizar Çağlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Erciş Belediyesi ekipleri, 2 saat süren çalışma sonucunda mahallenin yolunu açarak sağlık personelinin hastaya ulaşmasını sağladı. Çağlar, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Çağlar'ın torunu teşekkür etti.
Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki 95 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Deliçay Mahallesi Tırmıklı mezrasında rahatsızlanan kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar'ı hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmayla mahallenin yolunu açarak sağlık personelinin hastaya ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapılan Çağlar, ambulansa alınarak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine götürüldü.
Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Torun Ünal Çağlar, babaannesinin hastaneye ulaşmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti.