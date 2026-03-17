Haberler

Van'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla işletmeleri denetledi. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki farklar kontrol edildi.

Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ekipler, bayram öncesi, talebin yoğunlaştığı bazı ürünlerin fiyatlarına yönelik kontrollerini artırdı.

Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farka, etiket fiyatının değişim tarihine ve ürünün önceki fiyatına bakıldı.

Bazı marketlerde etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

Denetimlere katılan Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, gazetecilere, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik önlemler almak amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Ayaydın, "Malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı kontrol edilmektedir." dedi.

Haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Ayaydın, şunları aktardı:

"Son üç aydaki fiyatlar ile bugünkü fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulandığına kanaat getirdiğimiz durumlar tutanaklarla birlikte idari para cezası uygulanmak üzere bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir. Büyük gıda toptancılarına yönelik denetimlerimiz de yapılmakta olup, aynı şekilde devam etmektedir. Düzenli olarak yapılan denetimlerimiz Ramazan Bayramı öncesi sıklaştırılmıştır. Bir taraftan fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak için haksız fiyat artışları, diğer taraftan da fiyat etiketlerindeki uygunsuzlukların sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla hem masada hem de sahada gerçekleştirdiğimiz yaygın ve yoğun denetimlerimiz ile etkin mücadelemize kararlılıkla ve hassasiyetle devam edeceğiz. 2026'da 421 firmaya denetim gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp...

Güpegündüz kaydedilen görüntüye bakın: Kadının yanına sinsice yaklaşıp...
ABD'li general alkolü fazla kaçırıp gizli belgeleri trende kaybetti

ABD'yi karıştıran skandal! Alkolü fazla kaçıran generalden tarihi hata