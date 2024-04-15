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Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 222 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da 1-14 Nisan tarihleri arasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 222 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 1-14 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 222 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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