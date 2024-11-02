Van'da Öğrencilere 90 Halı Saha Yapıldı

Van'da Valilik tarafından okulların bahçesine yapılan 90 halı saha, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

İl ve ilçelerde 190 okulda öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılmaları için başlatılan halı saha inşaatı çalışmaları sürüyor.

Valilik tarafından yapılan halı sahaların 90'ı tamamlanarak hizmete sunuldu, 100 halı sahanın daha yapılması hedefleniyor.

Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin ve AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan halı sahanın açılışını yaptı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Balcı, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilmeleri için spor altyapısına büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 90 okulumuzun bahçesine halı saha yaptık. 100 okulumuza daha halı saha yapacağız. Ayrıca bu okulumuzla birlikte 300 okulumuza da voleybol ve basketbol sahası yaptık. Çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Birçok öğrencimiz bu halı sahalardan faydalanacak. Gençlerimiz boş zamanlarında bu sahalarda vakit geçirecek. Yatırımlar sayesinde güvenli şekilde spor yapmaları sağlandı." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, halı sahalar sayesinde gençlerin daha çok sportif faaliyetlere katılacağını ifade etti.

Yetkililiklere teşekkür eden öğrenci Tayfur Okur ise "Futbolu çok seviyoruz. Gerçekten antrenman yapacak hiçbir yer bulamıyorduk. Okulun bahçesinde betonda oynuyorduk. Okulumuzda bir halı saha yapıldı, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.