Van'da Kamu Yatırımları İncelendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri, kurum amirleri ve basın mensuplarıyla Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce yapımına başlanan güneş enerjisi santrali (GES) proje alanı, Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hafızlık kursu, buz pisti, millet bahçesi, Valilik binası, eğitim kampüsü, Hz. Ömer Cami, Olgunlaşma Enstitüsü, tekstil fabrikaları, Düve Üretim Merkezi, sebze ve meyve hali, Tıbbiye Cami, sahil yolu ve kent müzesinin inşaat alanlarını gezdi.

İncelemelerinin ardından Balcı, basın mensuplarına bütün projeleri hızlı bir şekilde tamamlamak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

GES projesini 500 dönüm alana kurduklarını ve yüzde 21 ilerleme sağladıklarını dile getiren Balcı, "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapımına başladık. Diğer bir yatırımımız ise 130 yataklı kız hafızlık kursu. Buradaki hemşehrilerimizle beraber müftülüğün koordinesinde hayırseverlerimize birlikte yapıyoruz." dedi.

Yeni Valilik binasının kente önemli bir değer katacağını belirten Balcı, "Valilik binası demek, vatandaşlarımıza son teknolojiyle donatılmış, daha modern mekanlarda daha kaliteli kamu hizmeti sunmak demektir. Valilik binasının ilimize kazandırılmasında emeği geçen, destek veren İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balcı, Hz. Ömer camisinin 2011'deki depremlerde hasar gördüğünü ve bir süre önce yıkılarak yeniden inşasına başlandığını dile getirdi.

Camii inşaatının yerel imkanlar ve hayırseverlerin desteğiyle sürdüğünü kaydeden Balcı, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan bu cami, zamanla tamir ve onarımlar geçirerek bugünlere geldi. Depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılıp yeniden yapılması gerekti. Şimdi yine aynı yerde camimizi inşa ediyoruz. Esnafımız da mağdur olmayacak. İnşallah 91'e yakın esnafımızın işletmeleri tekrar faaliyete geçecek." şeklinde konuştu.

"Van'ın çehresinin değişmesi için yatırım atağına başladık"

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Milletvekilleri olarak Ankara'da bütün bakanlıkları gezerek orada şehrimize gelebilecek yatırımların bir an önce yapılması için canla başla uğraşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza gittiğimiz zaman boş dönmüyoruz. Bu nedenle Van'ın çehresinin değişmesi için çok ciddi bir yatırım atağına başladık." ifadelerini kullandı.

Kentte birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Şehrimiz valisi, kurumları, yerel yönetimleri, muhtarları ve, sivil toplum kuruşlarıyla birlik olmuş durumda. Bu şehirde birliğin ve beraberliğin oluşması bizim için çok önemli." dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, AK Parti hükümetleri döneminde Van'a 600 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Arvas, "Hükümetimizin şehrimize aktarmış olduğu kaynakların vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu ve geleceği için kullanılması konusunda şeffaf bir şekilde hizmet ediyoruz. Van'ımız doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ve gölüyle çok güzel bir memleket." diye konuştu.

Balcı'ya ziyaretlerinde AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık eşlik etti.