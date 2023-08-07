Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 242 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 100 paket sigara ve 46 adet elektronik sigara ele geçirildi. İlgili olaylarla ilgili 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 242 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 100 paket sigara, 46 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 4 olay bünyesinde 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN