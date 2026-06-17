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Van'da engelli istihdamına katkı sağlayan firmaya plaket verildi

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Van'da faaliyet gösteren Concentrix çağrı merkezi, yasal kotanın üzerine çıkarak 115 engelli personel istihdam etti. İŞKUR Van İl Müdürlüğü, engelli istihdamına katkılarından dolayı şirkete teşekkür plaketi verdi.

Van'da engelli istihdamına katkı sağlayan çağrı merkezi şirketi Concentrix'e, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Van İl Müdürlüğünce plaket verildi.

İşkur İl Müdürü Selma Biçek ve ilgili şube müdürleri, yasal olarak istihdam edilmesi gereken 110 engelli personel kotasının üzerine çıkarak 115 engelli çalışan istihdam eden çağrı merkezini ziyaret etti.

Şirket yetkilisi Ramazan Temizer ile görüşen Biçek ve beraberindekiler, engelli istihdamına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

İl Müdürü Biçek, engelli bireylerin iş gücüne katılımının artırılmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu konuda duyarlılık gösteren işverenlerin örnek teşkil ettiğini belirten Biçek, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerimizin çalışma hayatında daha fazla yer alması, sadece istihdam rakamlarının artması anlamına gelmiyor, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin, fırsat eşitliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın da önemli bir göstergesidir. Çağrı merkezimiz yasal yükümlülüğünün üzerine çıkarak 115 engelli vatandaşımıza istihdam sağlaması önemlidir. Bu duyarlı yaklaşımın diğer işverenlerimize de ilham vermesini temenni ediyoruz. İŞKUR olarak engelli bireylerin iş gücü piyasasına katılımını desteklemeye, işverenlerimizle iş birliği içinde yeni istihdam fırsatları oluşturmaya devam edeceğiz."

Şirket yetkilisi Temizer ise İŞKUR'un desteklerinin engelli istihdamının artırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Şirketimizde görev yapan 115 engelli çalışanımızla istahdama ve ekonomiye katkı sunuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
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