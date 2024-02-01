Üye Girişi
Haberler

Van'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas Esnafı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Van'da esnafı ziyaret etti ve taleplerini dinledi. Arvas, Van'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını ifade etti.

Van'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, esnafı ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Hak-İş Sendikası ile Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleriyle görüşen Arvas, ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

31 Mart'tan sonra Van'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

"Bu şehrin yeni bir yönetime ihtiyacı var. Daha önce tecrübe ettiğimiz yollar şehrin gelişmesine katkı sunmadı. Geçmiş dönemde parlamentoda üstlendiğimiz misyon ne ise yine o misyon ve sorumlulukla hareket edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ciddi bir kredi açtı, kendisinin destekleriyle şehrimizi yerel hizmet noktasında çok farklı bir yere taşıyabiliriz. Proje ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu projeleri de en kısa sürede basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. El ele verelim şehrimizi yönetelim. Bunu başarabiliriz. Daha iyi, konforlu bir şehirde yaşamak her Vanlının hakkıdır."

Arvas'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Caddesi Abdulahat Arvas AK Parti Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında neden yok? Al Nassr Inter Miami maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Al Nassr Inter Miami ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title