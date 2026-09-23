Van'da 4 yılda 13 bin 402 çiftçiye 13 bin 956 ton sertifikalı tohum desteği sağlandı

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Van'da tarımsal üretimin artırılması amacıyla yürütülen projeler kapsamında 4 yılda 13 bin 402 çiftçiye 13 bin 956 ton sertifikalı tohum desteği sağlandı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Van Hububat Ambarı Oluyor Projesi-4" kapsamında çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, tarıma yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirten Balcı, "Alın teriyle geçinen, memleketin büyümesine, gelişmesine, üretimin artmasına katkı sağlayan çiftçilerimize destek olacak tohum dağıtım töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu tohumların üretiminden buraya getirilmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tohumlarımızın çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kentte eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, ulaşımdan kırsal altyapıya kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Balcı, "Hayatın ve yaşamın her alanında şehrimizi güzelleştirmek, iyileştirmek ve Vanlı hemşehrilerimizin huzuruna, refahına, mutluluğuna katkı sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla el ele, gönül gönüle vererek bu işleri yapıyoruz." diye konuştu.

Tohum dağıtımının dördüncü kez gerçekleştirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"İl müdürlerimiz, iş dünyamız, sivil toplum örgütlerimiz, çiftçimiz, memurlarımız, işçilerimiz, basınımız ve bürokrasimizle el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, canla başla memleketin imarına ve hemşehrilerimizin huzur ve refahına katkı sağlıyoruz. Bundan da büyük bahtiyarlık duyuyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman da 2022'den bu yana yürütülen 4 proje kapsamında 13 bin 402 çiftçiye sertifikalı tohum desteği sağlandığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise çiftçileri önemsediklerini dile getirerek, "Çiftçilerimizi önemsiyoruz. Tarım arazilerimizi suyla buluşturma gayretimiz var. 10 göletimiz yapılıyor. İki barajımız ve iki göletimiz bitti. Tarım ve hayvancılık iliyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA