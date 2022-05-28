Van'da "3. Uluslararası Feqiye Teyran ve Mirası Sempozyumu" başladı - Haberler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "3. Uluslararası Feqiye Teyran ve Mirası" konulu sempozyum başladı.

YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyuma İran ve Irak'ın yanı sıra birçok üniversiteden 60 akademisyen ve öğrenciler katıldı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek sempozyuma ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sempozyumun temasını Kürt Edebiyatının önemli şairlerinden Feqiye Teyran'ın oluşturduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır ondan bize miras kalan Kürtçe şiirler, hepinizin üzerine hemfikir olacağı gibi, Klasik Kürt Edebiyatı'nın en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Uzun zaman önce yazılan bu şiirlerin sade bir dile, engin, edebi anlam ve anlatım üslubuna sahip olduğunu biliyoruz. Haddizatında, bir İslam alimi olan Feqiye Teyran, şiirleriyle ve manzum hikayeleriyle manevi dünyamızı aydınlatmış, iç dünyamıza yön vermiş hatta benliğimizi dahi şekillendirmiş bir şahsiyettir. Bugün bile dini ve sosyal mahfillerde hep Feqiye Teyran'dan bahsedildiğini, sözlerinden alıntılar yapıldığını ve menkıbelerinin dilden dile anlatıldığına şahit olmaktayız. Sempozyumun düzenlenmesi fikrini veren ve bu süreçte yoğun emek harcayan herkese teşekkür ederim."

AK Parti Van Milletvekilli Abdulahat Arvas ise festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Feqiye Teyran'ın birçok eserinin bulunduğunu ifade eden Arvas "Hz. Ömer döneminde İslam ile şereflenen bölgemizde birçok alim yetişti. Feqiye Teyran da önemli bir din alimidir. İslam yolunda ve hakikatin peşinde gitmiştir. Bizler bu alimleri iyi tanımalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Feqiye Teyran'ın ömrünü ilimle geçiren önemli bir şahsiyet olduğunu anlattı.

Feqiye Teyran'ın feyziyle bir araya geldiklerini kaydeden Orhan, şöyle konuştu:

"Bu sempozyum 100 yıl evvel ceberut sistemin yasakladığı büyük bir şairin sempozyumudur. Aradan 400 yıl geçmesine rağmen bu kadar kıymetli insan bir araya geldi. Feqiye Teyran yıllar boyunca ninnileri, şiirleri ve tüm değerleriyle atalarımızın, büyüklerimizin ve annelerimizin dillerinde yaşadı. Feqiye Teyran Bahçesaraylıdır. Çok kıymetli hocalarımızla birlikte 2009 yılında Bahçesaray ilçemizde bir festival düzenledik ve o zincirleri, yasakları yıkmaya başladık. Orada bir start verdik. O günden bu yana çok şeyler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle o yüzyıllık ceberut sistem değişti ve bugünlere geldik. Şu an çok önemli, bilimsel ve akademik kitaplara geçmiş bulunuyoruz. Bu bizler için onur ve gurur vericidir."

Oturumlarla devam eden sempozyum 30 Mayıs'ta sona erecek.