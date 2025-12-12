Haberler

Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik 2 etabı açılıyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik bölümünü yarın açacaklarını belirtti. Proje ile şehir içi trafik yükü azalacak, seyahat süreleri önemli ölçüde kısalacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 41 kilometre olan Van Çevre Yolu'nun birinci ve üçüncü kesimlerini yarın trafiğe açacaklarını belirterek, "Van'ın şehir içi, bölgesel ve uluslararası trafik yükünü hafifletmek ve daha konforlu ulaşım sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz projenin 28 kilometrelik bölümünü tamamladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yarın açılışı yapılacak kesimler hakkında bilgi verildi. Bakan Uraloğlu, çevre yolunda ilk aşamada, İpek Yolu üzerindeki Edremit Kavşağı ile Van-Hakkari Yolu üzerindeki Kurubaş Kavşağı arasında kalan 10 kilometrelik birinci kesimi ve Van-Özalp Yolu üzerindeki Özalp Kavşağı ile Van-Erciş Yolu'ndaki Erciş Kavşağı arasında kalan 18 kilometrelik üçüncü kesimi trafiğe acacaklarını söyledi. Van Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik bölümünü vatandaşların hizmetine sunmuş olacaklarını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, birinci ve üçüncü kesimlerin tamamlanmasıyla şehir merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını, Van'dan çevre yerleşimlere ve sınır kapılarına kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacağını vurguladı.

Projenin; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi önemli sınır kapılarına erişimde de kolaylık sağlayacağına ifade eden Bakan Uraloğlu, "Kuzey-güney ve doğu-batı yönlü uluslararası güzergahlar, çevre yolu üzerinden daha kısa sürede ve yüksek standartlı yollarla katedilecek. Projenin tamamı 41 kilometre uzunluğunda olacak. 3 kesimden oluşan çevre yolumuz Edremit'ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu'na bağlanacak ve 3 gidiş 3 geliş olmak üzere bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında hizmet verecek" açıklamasında bulundu.

SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKA AZALACAK

Bakan Uraloğlu, çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla seyahat süresinde azalma olacağını da belirterek, "41 kilometrenin tamamını hizmete sunduğumuzda seyahat süresi 75 dakikadan 35 dakikaya inecek. Zamandan 2,4 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,7 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 15 bin ton azaltacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

