Van'ın verimli yaylalarında üretilen bal Azerbaycan'da 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü

Van'ın verimli yaylalarında üretilen bala Azerbaycan'da yapılan 3. Uluslararası Apiterapi ve Doğa Kongresi'ndeki yarışmada "Altın Bal" ödülü verildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hindistan, Rusya, Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan 100'ün üzerinde bal çeşidiyle yapılan ve 21-23 Kasım'da başvuruları kabul edilen yarışmaya Van'ın Gürpınar ilçesinden gönderilen bal, "multifloral bal" (çok çiçekli) kategorisinde birinci oldu.

Norduz bölgesinde bitki örtüsünün zengin olduğu yüksek rakımlı yaylalarda Emrullah Salçuk'a ait arıların yaptığı prolin (proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri yüksek bal, "Altın Bal" ödülüne layık görüldü.

Ürettiği balla ödül alan arıcı Salçuk, birincilik sertifikasını kendisini ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı İbrahim Görentaş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cengiz Erkan'a takdim etti.

"Çok güzel bir haber"

Tarım ve Orman İl Müdürü Şişman, AA muhabirine, Norduz bölgesindeki bitki çeşitliliğinin binlerle ifade edildiğini ve bu durumun balı kaliteli hale getirdiğini söyledi.

Van balının yarışmada birinci olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Şişman, şunları kaydetti:

"2024'te 170 bin kovandan 2 bin 128 ton bal üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl da yine 2 bin 500 ton civarı üretim bekliyoruz. Norduz bölgesi, mikroklima özelliği olan ve birçok endemik türü barındıran özel bir alan. Rakım itibarıyla 2 bin metrenin üzerinde. Orada üretilen balın prolin değeri normalin çok üstünde. Çiftçimiz Salçuk'un elde ettiği bal da orada üretildiği için bu birinciliği kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel bir haber. Bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte de kendisine destek vermeye devam edeceğiz."

Norduz bölgesinde 32 yıldır arıcılık yapan Salçuk ise ödülün Van balının markalaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bal ürettiği bölgenin zengin floraya sahip olduğunu dile getiren Salçuk, şöyle devam etti:

"Kongre öncesi gönderdiğimiz bal numuneleri yapılan incelmenin ardından 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Amacımız balımıza bir kimlik kazandırmak. Norduz bölgesi bugüne kadar hep koyunu ile anılıyordu ama inşallah bundan sonra balı ile de adından sıkça söz ettirecek. Kovanları bıraktığımız noktada yüzlerce çeşit çiçek, arıların en sevdiği bitkilerden deve dikeni, tusi oldukça fazla bulunmakta. Bu da balın kalitesine yansıyor."

"Amacımız balımıza kimlik kazandırmak"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan ise Azerbaycan'daki kongrede arı ürünleri ve bu ürünlerin içine etki eden faktörlerin detaylı bir şekilde konuşulduğunu kaydetti.

Kongre kapsamında düzenlenen bal yarışmasına onlarca ülkeden katılımın olduğunu belirten Erkan, "Bakü'de düzenlenen yarışmaya birçok ülkeden onlarca arıcının ürettiği balla katılım oldu. Gürpınar'ın yaylalarına ait bal, 'multifloral balı' yani çok çeşitli çiçek ödülünü kazandı. Üreticimizi tebrik ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Görentaş da arı hastalıklarıyla mücadele ve arılı kovan konusunda çiftçilere destek vermeyi planladıklarını ifade etti.

Desteklerle arıcılığı iyi bir noktaya taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Görentaş, "İlimizin coğrafik yapısı ve endemik bitki çeşitliliği balımızın kalitesine de yansımaktadır. Bunun da ispatı Azerbaycan'daki yarışmanın sonucudur. Balımız hem prolin değeri hem de diğer bileşenleri açısından son derece kalitelidir." diye konuştu.