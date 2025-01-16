Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı

Vali İhsan Selim Baydaş, A.A. 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vali İhsan Selim Baydaş, A.A. 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Baydaş, Suriye kategorisindeki etkileyici fotoğraflara da atıfta bulunarak, gelecek yıl için umutlarını dile getirdi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Baydaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" ile "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Haber" kategorisinde ise Barış Seçkin'in "Dış işleri", Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" ve Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ile Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını seçen Baydaş, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür", Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" ile Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı karesinden yana kullandı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesinin duyurulması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yarışmada yer alan güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Baydaş, her birinin çok şey anlatan fotoğraflar olduğunu vurguladı.

Vali Baydaş, Suriye kategorisindeki fotoğrafların da çok etkileyici olduğunun altını çizerek, "Orada artık bir zulmün yıkılışının fotoğraflarına oy vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki sene daha güzelliklerle karşılaşacağız. Afetlerin ve felaketlerin olmadığı, dünya genelinde yaşanan sıkıntıların bertaraf olduğu bir yıl olur. Gazzelilerin, zulme ve soykırıma karşı direnen kardeşlerimizin lehine adımlar gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
img

"Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm"
img

Otobüs firmasından yolcuları şaşkına çeviren servis
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.