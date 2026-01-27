Ardahan Valisi Çiçekli'den spor kulübüne "tosun" desteği çağrısı
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara potansiyel destekleri için çağrıda bulunarak Serhat Ardahanspor'un başarısını desteklemelerini istedi. Vali, sporcuları ziyaret ederek onlara baklava ikram etti ve şehrin iş dünyasına da yardım çağrısında bulundu.
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a "tosun" desteği verilmesi çağrısında bulundu.
Çiçekli, beraberindekilerle, 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelerek burada Bölgesel Amatör Lig'de futbol oynayan Serhat Ardahanspor'un sporcularını ziyaret etti.
Sporculara, baklava ikramında bulunan Çiçekli, çalışmalarda başarılar diledi.
Kulübe yardım çağrısında bulunan Çiçekli, "Bütün şehre bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buna herkesin karşılık vereceğine yürekten inanıyorum. İş dünyamızı zaten bekliyoruz. Onlar gerekeni yapacaklar ama muhtarlara ne diyeceğim? Muhtarlıklarımız olarak sizler de birer tosun verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.
Alandaki muhtarlardan "evet" yanıtı alan Çiçekli, teşekkür ederek stattan ayrıldı.