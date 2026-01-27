Haberler

Ardahan Valisi Çiçekli'den spor kulübüne "tosun" desteği çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara potansiyel destekleri için çağrıda bulunarak Serhat Ardahanspor'un başarısını desteklemelerini istedi. Vali, sporcuları ziyaret ederek onlara baklava ikram etti ve şehrin iş dünyasına da yardım çağrısında bulundu.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, muhtarlara Serhat Ardahanspor'a "tosun" desteği verilmesi çağrısında bulundu.

Çiçekli, beraberindekilerle, 80. Yıl Şehir Stadyumu'na gelerek burada Bölgesel Amatör Lig'de futbol oynayan Serhat Ardahanspor'un sporcularını ziyaret etti.

Sporculara, baklava ikramında bulunan Çiçekli, çalışmalarda başarılar diledi.

Kulübe yardım çağrısında bulunan Çiçekli, "Bütün şehre bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buna herkesin karşılık vereceğine yürekten inanıyorum. İş dünyamızı zaten bekliyoruz. Onlar gerekeni yapacaklar ama muhtarlara ne diyeceğim? Muhtarlıklarımız olarak sizler de birer tosun verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Alandaki muhtarlardan "evet" yanıtı alan Çiçekli, teşekkür ederek stattan ayrıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi