Bakan Kacır: Ülkemizin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı
Türkiye, SpaceX Transporter-17 göreviyle uzayda atomik saat teknolojisine sahip ülkeler arasına katılıyor. Bu sayede kritik teknolojide dışa bağımlılık azalacak, uydu üreticileri için maliyet ve tedarik avantajı sağlanacak. Proje, gelecek nesil uydu sistemleri ve uzay teknolojileri geliştirme kapasitesini güçlendirecek.
UZAY TEKNOLOJİLERİNDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Bakanlıktan alınan bilgilere göre; SpaceX Transporter-17 görevinin başarıyla tamamlanmasıyla Türkiye, uzayda doğrulanmış atomik saat teknolojisine sahip ülkeler arasına katılacak. Böylece bugüne kadar yurt dışından temin edilen bu kritik teknoloji, milli imkanlarla geliştirilecek; uydu üreticileri için maliyet ve tedarik avantajı sağlanırken dışa bağımlılık azalacak. Proje kapsamında kazanılan mühendislik, test ve operasyon deneyimi ise Türkiye'nin gelecek nesil uydu sistemleri ve uzay teknolojileri geliştirme kapasitesini güçlendirecek.