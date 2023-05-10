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Üst Düzey Çinli Diplomat, İran Heyetiyle Bir Araya Geldi

Üst Düzey Çinli Diplomat, İran Heyetiyle Bir Araya Geldi

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BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, İran'ın Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Mohammed Bagher Zolghadr başkanlığındaki bir heyetle Çin'in başkenti Beijing'de...

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, İran'ın Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Mohammed Bagher Zolghadr başkanlığındaki bir heyetle Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 9 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin İran Güncel Haberler

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