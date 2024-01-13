Üye Girişi
Haberler

Üsküdar ve Esenyurt'ta yapılan baskında kumar oynayanlara para cezası kesildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Üsküdar ve Esenyurt'ta yapılan baskında sanal ve gerçek kumar oynanan mekanlara yapılan baskında 22 kişiye toplam 127 bin lira para cezası kesildi. İşletmecilerle ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynatmakta kullanılan eşyalara el konuldu.

ÜSKÜDAR ve Esenyurt'ta sanal ve gerçek kumar oynanan iki mekana yapılan baskında 22 kişiye toplam 127 bin lira para cezası kesildi. İşletmecilerle ilgili adli işlem başlatılırken, iş yerlerinde bulunan kumar oynatmakta kullanılan oyun kağıdı, bilgisayar, hard diskler ve oyun pulları gibi eşyalara el konuldu.

KIRAATHANEYİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Uncular Caddesi'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Kıraathane olarak işletilen mekana baskın yapan ekipler 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 102 bin 800 lira para cezası kesildi. Mekanda ayrıca 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kapalı mekanda tütün mamulleri tüketildiği tutanakla tespit edildi. İş yerinde bulunan kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 lira, bin 200 Euro ve 20 bin dolar paraya da polis tarafından el konuldu. İş yerinde yapılan aramada 360 oyun pulu ile 8 deste iskambil kağıdı bulundu. Daha önceden 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen iş yeri işletmecisi K. D. (57) hakkında adli işlem başlatıldı.

ESENYURT'TA SANAL KUMAR OYNAYANLARA DA BASKIN YAPILDI

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesinde bulunan başka bir mekanda sanal tombala oynandığı ihbarı üzerine baskın yapıldı. Bilgisayarlar üzerinden sanal tombala oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereği toplam 24 bin 330 lira para cezası kesildi. Sanal kumar oynatmakta kullanılan 6 hard disk ve bilgisayara polis tarafından el konulurken, sigortasız işçi çalıştıran ruhsatsız olduğu belirlenen mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan İş yerinin işletmecisi F.D. (56) ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Üsküdar Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nevra karakteri kimdir? Yalı Çapkını Nevra gerçek hayatta kim, hangi oyuncu? Nevra karakterini kim canlandırıyor? 13 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 13 Ocak Cumartesi ödül ne? Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 13 Ocak Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Yıldızlar Bana Uzak hangi gün? Yıldızlar Bana Uzak hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Cumartesi 2024? Şehitlerimiz hangi illerden? Pençe Kilit Operasyonu 9 şehit nereden, hangi şehirden? 13 Ocak Cumartesi Bambaşka Biri neden bitiyor, final mi yapıyor, bitti mi? Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 16. bölüm CANLI izleme linki! Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title