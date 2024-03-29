Üsküdar sahilinde mide bulandıran görüntü! Banka oturup ulu orta kendini tatmin etti
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Fatih Erbakan, İstanbul'da adaylarını seçimden çekmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şart sundu
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşa yumruk attı
YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
Avrupa şampiyonu Buket Kaya'nın ailesi 4 milyon TL karşılığında şikayetinden vazgeçti, sürücü tahliye oldu
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti, düz kontak yaparak çaldı