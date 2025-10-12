Üsküdar Mahallesi'nde McDonald's Protestosu

Üsküdar'da mahalle sakinleri, şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun altıncı gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile "Nehirden denize özgür Filistin", "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, bu konudaki haklı mücadelelerini sorunsuz ve demokratik bir şekilde bugüne kadar getirdiklerini belirterek, "Üzerimize düşeni yaptık, ilgili makamlara başvurularımızı yaptık, imzalarımızı topladık. Yarın da görüşmemiz var. Yarın bunlara ya gideceklerini söyleyeceğiz ya da gideceklerini söyleyeceğiz, bizim ikinci bir şıkkımız yok." diye konuştu.

Uyan, mahallede böyle bir dükkan istemediklerini ifade ederek, "Bahçelievler Mahallesi halkını görmezden gelip bu dükkanı açarlarsa onları burada barındırmayacağımıza söz veriyoruz. Bizler bu mahalleden siyonizme bir dolar dahi göndermek istemiyoruz. İnşallah her şeye rağmen burada durmak istemezler ve bu teşebbüslerinden en kısa zamanda vazgeçerek geldikleri gibi giderler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan caddede seyreden araç sürücüleri de korna çalarak eyleme destek verdi.