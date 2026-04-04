Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's protestosu sürüyor

Üsküdar'da, bir mahallede şubesi açılan McDonald's'a yönelik protestolar 181'inci gününde devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılan McDonald's şubesine karşı eylemlerini sürdüren mahalle sakinleri, işletmeye çalışma ruhsatı vermeye hazırlandığı gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açarak "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan mahalle sakini Cemal Uyan, 181 gündür mahallerinde McDonald's şubesinin açılmaması için nöbet tutarak protesto yaptıklarını söyledi.

Uyan, 11 bin imzayı Üsküdar Belediyesine teslim ettikten sonra eylemlerinin 172'nci gününde belediyenin işletmenin açılmasına izin verdiğini ifade ederek "Bu marka şubesinin açılmaması için eyleme başladığımız günden beri yağmur, çamur, soğuk, kar, fırtına demeden bu mekanları terk etmedik. Maalesef 8-9 gündür orası faaliyette ama onu kapatacağız. Bir daha açılmamak üzere mahallemizden göndereceğiz. Mahallemizde siyonist marka istemiyoruz. İmza toplayarak markanın açılmaması için Üsküdar Belediyesine müracaat ettik. Belediye yetkilileri yaklaşık üç hafta sonra bize resmi bir yazı gönderdi. Başkan yardımcısı, 'Biz ruhsat taleplerinde öncelikle yürürlükteki yönetmeliklere bakarız. Ancak yerel halkın talep ve isteklerine de duyarsız kalmayız. Vereceğimiz kararda yerel halkın dilek ve temennileri bizim için ölçüdür.' dedi. Buna rağmen orası açıldı." diye konuştu.

Açılan şubeye hala ruhsat verilmediğini ve buna izin verilmemesi için Üsküdar Belediyesiyle görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Uyan, "Marka açıldıktan sonra ruhsat alıp almadığını sorduk. İki gün önce belediye yetkilileri, 'Şu anda ruhsatı yok, ruhsat alması için gerekli mercilere başvurmalarını ilettik.' cevabını verdi. Biz de tekrar belediyeye giderek şunu söyledik; 'Bu markaya ruhsat vermeyin. Komşu olarak istemediğimiz bir markayı bize dayatmayın.'" ifadelerini kullandı.