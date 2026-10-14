Üsküdar Belediyesi'nin borcu 12 Eylül 2026 itibarıyla 6,65 milyar TL'ye çıktı

ÜSKÜDAR Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 16,2 milyar TL olarak hazırlandı. Belediye ve şirketlerinin toplam borcunun son 2,5 yılda 6,4 katına çıktığını belirten Gültekin, "Bugün elimizdeki tüm nakdi ve satılabilir tüm taşınmazları bir araya getirsek bile, borcumuzun ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyoruz" dedi.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programını 7 Ekim 2026'da Üsküdar Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Meclis toplantısında üyelere sundu.

2026: HARCAMA, GELİRİN ÖNÜNE GEÇTİ

2026'nın ilk dokuz ayında (1 Ocak–30 Eylül ) 13 milyar TL'lik gider bütçesinin yüzde 53'ü, yani 6,9 milyar TL harcandı; gelir bütçesinin ise yüzde 44'ü, yani 5,7 milyar TL tahsil edildi. Böylece gider, geliri 1,2 milyar TL aştı. Aynı dönemde yatırımlara ayrılan 1,96 milyar TL'nin 541 milyon TL'si, sosyal yardımlara ayrılan 448,5 milyon TL'nin ise 152 milyon TL'si kullanıldı. Toplam harcamalar içinde yatırımların payı yüzde 8'de, sosyal yardımların payı ise yüzde 2'de kaldı.

2027 BÜTÇESİ 16,2 MİLYAR TL

2027 bütçesi, 2026'ya göre yaklaşık yüzde 25 artışla 16,2 milyar TL olarak hazırlandı. Yatırımlara 2,3 milyar TL (yüzde 14), sosyal yardımları da kapsayan cari transferlere 667 milyon TL ayrıldı. Gelir tarafında 2,76 milyar TL'lik taşınmaz satışı öngörülüyor. Bütçenin önceki yönetim döneminde hazırlandığı, mevcut yönetimin ise yüzde 80 gerçekleşme öngördüğü belirtildi.

BORÇ 6,4 KATINA ÇIKTI

Belediye ile belediye şirketleri ÜSPER ve KENTAŞ'ın toplam borcunun, Nisan 2024'te 1,04 milyar TL iken 12 Eylül 2026 itibarıyla 6,65 milyar TL'ye yükseldiği açıklandı. Bu tutarın 1,27 milyar TL'sinin Üsküdar Belediyesine, 5,32 milyar TL'sinin ÜSPER, 63 milyon TL'sinin KENTAŞ şirketlerine ait olduğu bildirildi. Bunun dışında mahkeme kararından doğan ve henüz kayıtlara borç olarak geçmemiş yaklaşık 1,4 milyar TL'lik faiz hariç bir borç daha bulunduğu ifade edildi.

NAKİT 240 MİLYONDAN 44 MİLYONA DÜŞTÜ

Nisan 2024'te belediye kasasında bulunan 240 milyon TL nakdin, 12 Eylül 2026'daki devir teslimde 44 milyon TL'ye düştüğü açıklandı. Aynı dönemde belediyeye ait 171 taşınmazın 164'ünün satılarak 2,5 milyar TL gelir elde edildiği; geriye toplam değeri 266 milyon TL olan 7 taşınmaz kaldığı bildirildi. Böylece belediyenin elindeki nakit ve satılabilir taşınmazların, toplam borcun ancak yüzde 5'inin karşılayabildiği ifade edildi.

YEDİ AMAÇ, 2027 PERFORMANS PROGRAMI

Performans Programı, 2025–2029 Stratejik Planı'nda belirlenen yedi amaç etrafında hazırlandı. Buna göre 2027'de Toplumsal Güçlenme için 1,63 milyar TL, Dayanıklı Yapı Stoku ve Kent Dokusu için 1 milyar TL, Yeşil Ağ ve Altyapı için 1,09 milyar TL, Kültür için 294 milyon TL, Erişilebilirlik için 500 milyon TL, Kalkınma için 389 milyon TL ayrıldı. Yönetişim amacına ise 11,3 milyar TL bütçe öngörüldü.

'LAFTA DEĞİL ÖZDE PERFORMANS'

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 2027 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programını 7 Ekim 2026'da Üsküdar Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Meclis toplantısında üyelere sundu. Gültekin, "Bugün elimizdeki tüm nakdi ve satılabilir tüm taşınmazları bir araya getirsek bile, borcumuzun ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyoruz" dedi. Gültekin, "Önümüzdeki yıl, lafta değil özde bir performansla karşınıza çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal destekler, afet hazırlığı ve kentsel dönüşüm, çevre ve yeşil alan hizmetlerinden ödün verilmeyeceğini, tahsilat süreçlerini güçlendirerek borç yönetimini 2027'nin temel gündem maddelerinden biri olarak ele alınacağını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı