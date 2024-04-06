Uşak Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Uşak Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Ergün, AA'nın doğru haberi, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışıyla sunduğuna dikkati çekti.

Ergün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Anadolu Ajansı, 104 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin sesi ve gözü olmaya, ülkemizin sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir. Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm ajans çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diliyorum."