Uşak'ta, Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi

Uşak'ta, 2030 yılına kadar kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen Turizm Master Planı Çalıştayı, Uşak Valiliği ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle yapıldı. Açıklamalarda, Uşak'ın doğası, tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir turizm merkezi olabileceği vurgulandı.

Uşak'ta, kentin turizm alanında 2030'a kadar atacağı adımların ele alındığı Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Uşak Valiliği başkanlığında, Kapadokya Üniversitesi koordinesinde yürütülen çalıştay, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Uşak Valisi Naci Aktaş, kentin doğası, tarihi, gastronomisi ve kültürel değerleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Uşak'ın turizmden aldığı payı artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktaş, turizmin planlı ve uzun vadeli stratejilerle yönetilmesi gereken çok boyutlu bir alan olduğuna dikkat çekti.

Turizm Master Planı'nı ilin geleceği açısından bir zorunluluk olarak gördüklerini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Yürütülen bu çalışma, Uşak'ın turizm potansiyelini bilimsel veriler ışığında ele alan, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koyan, fırsatları ve riskleri doğru analiz eden bütüncül bir yol haritası sunacaktır. Temel hedefimiz doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak turizmi ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının güçlü bir aracı haline getirmektir."

Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ise ülkelerin turizmdeki pazar paylarını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye'nin turizm alanında özellikle pandemi sonrası dikkati çekici bir çıkış yakalandığını vurgulayan Gülcan, "Türkiye, turist sayısı bakımından dünya 4'üncüsü konumunda. Gelirde de dünya 5'incisiyiz. Biz 15'inci sıralardan buralara geldik. Türkiye olarak bu çarpıcı başarıyla turizmde izleniyoruz, takip ediliyoruz. İnşallah bu başarılarda her ilin farklı derecelerde değişen payları olacak. Uşak'ın da bu anlamda bir payı olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından sunum yapıldı.

Çalıştayda, Uşak'ta turizm alanında yaşanan sıkıntılar, yapılması gereken çalışmalarla ilgili katılımcıların görüşleri alınırken, etkinlik akademisyenlerin ve paydaş kurumların temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
