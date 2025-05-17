Uşak'ta Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde cumartesi günleri kurulan ve bulaşıcı hastalık sebebiyle mart ayında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Bölgede bulaşıcı hastalık görülmesi sebebiyle kapatılan pazarda yetkililer tarafından gerekli ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda İslam Mahallesi'ndeki pazarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine kurbanlık satışları için yer tahsis edildi.

Yeniden açılan pazarda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşandı.