Uşak İl Jandarma Komutanı Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Kılıç, Gazze, portre, spor ve doğal yaşam gibi birçok alanda dikkat çekici fotoğrafları seçti.

Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Kılıç, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Kılıç, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" ve Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafları ile "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
