Uşak gündem: Uşak'ta kaldırımda otururken otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı Uşak haber... Uşak'ta evlerinin önündeki kaldırımda otururken alkollü sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı. Uşak'ta evlerinin önündeki kaldırımda otururken alkollü sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı. Elmalıdere Mahallesi İkinci Balta Sokak'taki evlerinin önündeki kaldırımda oturan S.B. (64) ile M.Ö.'ye (72) bir otomobil çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.B. ve M.Ö. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan aracın 35 BMY 68 plakalı otomobil olduğunun tespit edilmesinin ardından araç Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde 1,10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.G, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Mehmet Çalık Uşak Güncel Haberler

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