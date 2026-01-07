Emekli Zammı Uşak'ta Tepkiyle Karşılandı: "Emekliyi Açlığa Mahkum Ettiler"

(UŞAK) - Uşak'ta emekliler, aylıklarına yapılacak zammın hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını dile getirdiler. Bir emekli, "Ev kirası olmuş en az 10 bin lira. Benim aldığım 19 bin liraydı, zamla 21 bin lira oldu. Ev sahibi bana 5 bin lira zam yapsa ben ne yaparım?" diye sordu.

Uşak'ta emekliler aylıklarının, artan kira ve gıda fiyatları karşısında insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarılmasını talep ediyor. Sokaktan yükselen sesler, emeklilerin geçim mücadelesinin her geçen gün daha da zorlaştığını ortaya koyuyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir emekli, yaşadığı geçim sıkıntısını, "Moralim bozuk, şimdi ağzımdan bir şey kaçırırım. Görüşümüz belli, yetmiyor. Açlığa mahkum ettiler emekliyi, dünyada hiç görülmemiş bir şey" sözleriyle anlattı.

Bir başka vatandaş ise kira giderlerine dikkati çekerek, yapılan zammın çok az olduğunu söyledi. Aynı kişi, "Zaten bir ev kirası olmuş en az 10 bin lira. Benim aldığım 19 bin liraydı, zamla 21 bin lira oldu. Ev sahibi bana 5 bin lira zam yapsa ben ne yaparım?" diye sordu.

"Enflasyon memura gelince fazla çıkıyor da BAĞ-KUR emeklisine düşük mü çıkıyor?"

Memur emeklileri ile BAĞ-KUR ve SSK emeklileri arasındaki farka da tepkiler geldi. Vatandaşlardan biri şunları söyledi:

"Zammı yetersiz buluyoruz ama derdimizi kime anlatabileceğiz? İnsanca yaşamak için yetersiz. Biz buradan 'Karşı çıkıyoruz' desek kime ulaşıyor derdimiz? Diyelim ki enflasyon memura gelince fazla çıkıyor da biz gibi BAĞ-KUR emeklisine düşük mü çıkıyor? Neden bize az veriyor? Bir de onlara seyyanen bin lira veriyor, bize bir şey yok. Söylenecek laf çok ama işte sınıfta kalıyoruz."

Bazı emekliler ise yapılan zammı "sadaka" olarak nitelendirerek,"Elinden gelse öldürecek emekliyi. Ne olacak? Çok yaşıyorsunuz diye kızıyorlar" dedi.

Memnuniyetsizliğin yaygın olduğunu vurgulayan bir başka vatandaşın yorumu ise şöyle oldu:

"Memnun değiliz, her şey zam zam... Memura seyyanen zam var, emekliye yok. Memura yüzde 18 zam, emekliye yüzde 12. Her şey eşit olmalı. Bence yüzde 80 vatandaş memnun değil. Kurbandan kurbana et görüyoruz. Yani ayrımcılık var. Bu adamın gitmesini istiyor çoğu insan. Seçim olsa emekli olduğu gibi CHP'ye oy verecek. Kimisi BAĞ-KUR'dan emekli, kimisi sigortadan emekli. Neden ayrılıyor? 100 liradan aşağı nar yok mesela, fasulye şudur budur.. Demek istediğim milleti iyice bu pahalılık sıktı."

"Et dahi alamıyorum Kur'an çarpsın"

Kira ve market fiyatlarının belini büktüğünü söyleyen bir emekli ise, "7-8 bin lira, 10 bin lira kira veriyoruz. 2 bin lira zamla 18 bin lira ile ben ne ne yapacağım? Vermeseydi bundan daha iyiydi, bana 2 bin lira verip de markete gittiğim zaman ufacık bi şeye 5 lira verecek olduktan sonra hiç zam vermesin daha iyi. O zaman markettekine de zam yapmasınlar" diye konuştu.

Bir başka kent sakini, "Emekliyim. Aylık çok az. Hiç yoktan 30-35 bin lira olması lazım. Bu devirde kira ödeyen var, ödeyemeyen var" derken, bir diğeri, "Şimdi bir çerez parası bu. Et dahi alamıyorum Kur'an çarpsın. Ne yapalım artık? Biz emekliler böyle işte sürünmeye mahkum" ifadesini kullandı.