Uşak Belediyesi Mahallede Şenlik Var Etkinlikleri Başladı

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallede Şenlik Var' etkinlikleri, Dikilitaş Mahallesi programıyla başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen 9 gün sürecek etkinliklerde, çocukların ve ailelerin eğlenceli bir yaz geçirmesi amaçlanıyor. Etkinlikte Uşak Belediyesi Kent Orkestrası ile Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları sahne alıyor. Şişme oyun parkının kurulduğu alanda yüz boyama etkinlikleri de düzenleniyor. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çocuklara ve ailelere yönelik Çocuk Kent ve Millet Bahçesi gibi birçok konsept projeyi başlattıklarını ifade ederek şunları kaydetti: 'Yaz boyunca çocuklarımız için çeşitli etkinliklerimiz olacak. Yaz okulumuz ve yaz spor okullarımız temmuz ayı itibarıyla başlamış bulunmakta. Okullarımızda çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretirken aynı zamanda sportif aktivitelerle ve çeşitli etkinliklerle tatillerini en güzel şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Belediyemizin başlatmış olduğu ve yaz boyunca sürecek olan yaz okullarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum.'

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri, Dikilitaş Mahallesi programıyla başladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 9 gün sürecek etkinliklerde, çocukların ve ailelerin eğlenceli bir yaz geçirmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte Uşak Belediyesi Kent Orkestrası ile Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları sahne alıyor. Şişme oyun parkının kurulduğu alanda yüz boyama etkinlikleri de düzenleniyor.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, çocuklara ve ailelere yönelik Çocuk Kent ve Millet Bahçesi gibi birçok konsept projeyi başlattıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Yaz boyunca çocuklarımız için çeşitli etkinliklerimiz olacak. Yaz okulumuz ve yaz spor okullarımız temmuz ayı itibarıyla başlamış bulunmakta. Okullarımızda çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi öğretirken aynı zamanda sportif aktivitelerle ve çeşitli etkinliklerle tatillerini en güzel şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Belediyemizin başlatmış olduğu ve yaz boyunca sürecek olan yaz okullarımıza tüm çocuklarımızı davet ediyorum."