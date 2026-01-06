İstanbul ile Çin'in Urumqi Kenti Arasında Yeni Kargo Hattı Açıldı

URUMQİ, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, bölgenin merkezi Urumqi ile İstanbul arasında yeni bir hava kargo rotası başlattı. Yeni rota, Çin ile Avrasya pazarları arasındaki lojistik bağlantı imkanlarını daha da artırdı.

Türk Hava Yolları'nın iştiraki Turkish Cargo'ya ait uçak ilk seferini yapmak üzere geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Urumqi arasındaki ilk kargo uçuşunu gerçekleştiren uçakta giysi, ayakkabı, çanta ve günlük ihtiyaçlar gibi ürünler içeren 66,4 ton kargo taşındı.

Xinjiang Havalimanı Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre yeni rotada haftada iki uçuş yapılması planlanıyor. Yeni rota, MNG Havayolları'nın Ocak 2025'te başlattığı Urumqi-İstanbul kargo rotası ile birlikte oluşturduğu "çift rotalı" faaliyet modeliyle Çin ve Türkiye arasındaki hava kargo hizmetlerine yönelik daha fazla kapasite ve esneklik imkanı sunacak.

Kargo alım, dağıtım ve yükleme işlemlerinin gerçekleştirilen ilk seferde kusursuz bir koordinasyonla yürütülmesi, rotanın düzenli faaliyeti için sağlam bir temel atmış oldu. Yerel gümrük idaresi yetkilileri, yeni hizmetin, gümrük işlemlerinin verimliliğini artıracağını ve sınır ötesi lojistiğin istikrarlı büyümesini destekleyeceğini belirtti.

Urumqi Tianshan Havalimanı Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Shi Cheng, Xinjiang ve Avrasya ülkeleri arasında ticaret, lojistik ve endüstriyel kalkınma alanlarında daha geniş kapsamlı işbirliğinin teşvik edilmesine ve "Hava İpek Yolu'nun" karşılıklı fayda sağlayan bir kazan-kazan koridoru haline getirilmesine yönelik çabaların artırılacağını söyledi.

Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı, başlattığı 38 uluslararası kargo rotasıyla Orta Asya, Batı Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir hava lojistik ağı kurmuş durumda. Bu ağ, yurtdışı pazarlara açılmak isteyen dış ticaret işletmelerine güçlü destek sağlıyor.