Ürdün ve Irak Arasında Ekonomik İş Birliği Görüşüldü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Irak Cumhurbaşkanı, başkent Amman'daki Besman Sarayı'nda bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların "iki ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini" vurguladığı ve bu ilişkileri daha da güçlendirme yönündeki kararlılıklarını teyit ettiği belirtildi.

Görüşmede, "ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında iş birliğinin genişletilmesi, ortak elektrik bağlantı projelerinin ilerletilmesi ile ticaret, mal ve kişi dolaşımının kolaylaştırılmasına yönelik adımlar" ele alındı.

Ayrıca, "bölgedeki son gelişmeler, istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar ve devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl çözüm girişimleri" de değerlendirildi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın enerji, ticaret, ulaştırma ve ekonomik entegrasyon alanlarında sağlanan mevcut iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çektiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret eden Kral Abdullah, savaşın tüm aşamalarının sona erdirilmesi için varılan anlaşmanın uygulanmasına bağlı kalınmasının ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gerilimin durdurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca, Gazze'de insani yardım çabalarının artırılması, yardımların ulaştırılmasını engelleyen kısıtlamaların kaldırılması ve bu doğrultuda ortak Arap eyleminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamalara ve Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal alanlara yönelik ihlallerin oluşturduğu tehlikeye de dikkat çekti.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid ise, ülkesinin Ürdün ile ilişkileri geliştirme, iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etme ve bölgesel güvenlik, istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan plan çerçevesinde, Hamas ile İsrail arasında, 9 Ekim'de, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve tutukluların karşılıklı değişimini öngören bir anlaşmaya varılmıştı.

ABD'nin desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren İsrail saldırıları sonucunda, 68 bin 531 Filistinli hayatını kaybetmiş, çoğu kadın ve çocuk 170 bin 402 kişi yaralanmış, Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ı yıkılmıştı.