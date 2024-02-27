Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye İnsani Yardım İndirdi

GAZZE, 27 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dört uçakla havadan insani yardım indirildiğini duyurdu.

Pazartesi günü yapılan açıklamada yardımın erzak ve besin değeri yüksek hazır yemekler gibi gıda maddeleri içerdiği belirtildi.