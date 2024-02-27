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Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye İnsani Yardım İndirdi

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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dört uçakla havadan insani yardım indirildiğini duyurdu. Yardımın erzak ve besin değeri yüksek hazır yemekler gibi gıda maddeleri içerdiği belirtildi.

GAZZE, 27 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dört uçakla havadan insani yardım indirildiğini duyurdu.

Pazartesi günü yapılan açıklamada yardımın erzak ve besin değeri yüksek hazır yemekler gibi gıda maddeleri içerdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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