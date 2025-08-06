Ürdün Hükümeti'nde Kabine Değişikliği

Ürdün'den geçen yıl Cafer Hassan liderliğinde kurulan 32 üyeli hükümetin üçte birini kapsayan revizyona gidildi.

Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Hassan kabinesindeki 32 bakandan 10 tanesi görevden alındı. Görevden alınan 10 bakanın yerine 9 yeni bakan atandı.

Kraliyet Divanı Kararnamesiyle gerçekleşen kabine değişikliği, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Yatırım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının yanı sıra bazı devlet bakanlıklarını da kapsadı.

Böylece Eylül 2024'te kurulan Ürdün hükümeti, Başbakan Hassan'la birlikte 32 üyeden 31'e düşmüş oldu.