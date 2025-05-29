Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ABD'li Yetkililerle Suriye'nin Yeniden İmarı Üzerine Görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ABD'li Yetkililerle Suriye'nin Yeniden İmarı Üzerine Görüştü
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve yeniden imarı konularını ele aldı. Görüşmede, Suriye hükümetine yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemi vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Suriye'nin yeniden imarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, ülkeyi ziyaret eden Barrack ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Suriye'nin güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliğinin sağlanması, terörden arındırılması ve yeniden imarının desteklenmesi konuları ele alındı.

Bakan Safedi, görüşmede, Suriye'nin ve istikrarının desteklenmesi için ortak çabaların önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının önemine değinen Safedi, bunun Suriye hükümetinin karşılaştığı zorlukları aşmasına, halkın ihtiyaçlarını karşılamasına ve ülkenin yeniden imarına katkı sağlamasına yardımcı olacağını belirtti.

Safedi ve Barrack, çaba gerektiren bu konularda işbirliği yapılacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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