Ürdün'de göstericiler Gazze'ye destek için sokaklara döküldü
Ürdün'de yüzlerce gösterici, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmak ve Filistinlilere destek vermek amacıyla ABD Büyükelçiliği yakınlarında protesto düzenledi.
ÇEKİM ZAMANI: 19 Ocak 2024
Protestolardan çeşitli görüntüler
Ürdün'de yüzlerce gösterici Cuma günü başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında sokaklara dökülerek Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu.
Göstericiler, "Direnişin 100 günü" sloganı altında Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma ve desteklerini ifade etmek için pankartlar taşıyarak sloganlar attı.
Protestocular ayrıca Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.
Protesto Ürdün'deki çeşitli sendika, partiler ve aşiretler tarafından organize edildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)