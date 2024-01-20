Üye Girişi
Haberler

Ürdün'de göstericiler Gazze'ye destek için sokaklara döküldü

Güncelleme:
Abone Ol

Ürdün'de yüzlerce gösterici, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunmak ve Filistinlilere destek vermek amacıyla ABD Büyükelçiliği yakınlarında protesto düzenledi.

ÇEKİM ZAMANI: 19 Ocak 2024

Protestolardan çeşitli görüntüler

Ürdün'de yüzlerce gösterici Cuma günü başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında sokaklara dökülerek Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Direnişin 100 günü" sloganı altında Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma ve desteklerini ifade etmek için pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Protestocular ayrıca Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Protesto Ürdün'deki çeşitli sendika, partiler ve aşiretler tarafından organize edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Ürdün Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title