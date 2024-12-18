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Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

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Suriye'de Beşar Esad'ın 24 yıl sonra devrilmesi bir ülkeyi harekete geçirdi. Ürdün, 6 Aralık'ta kapattığı Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı tırların geçişi için bu sabahtan itibaren yeniden açtı.

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Ürdün resmi ajansı PETRA'ya yaptığı açıklamada, tırların bu sabahtan itibaren Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmalarına izin verileceğini söyledi.

MAL AKIŞINA VE YÜK HAREKETİNE YARDIMCI OLACAK

Kudat, tırların Suriye topraklarına girmesine izin verilmesi kararının, Ürdün ile Suriye arasındaki ticari mal akışına ve yük hareketine yardımcı olacağını belirtti.

Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

Bakan Kudat, yarın, iki ülke arasındaki ticari alışverişin süreciyle ilgili iş, prosedür ve düzenlemelerin ilerleyişini gözden geçirmek üzere sınır kapısını ve Suriye-Ürdün Ortak Serbest Bölgesi'ni ziyaret edeceğini dile getirdi.

6 ARALIK'TA KAPATILMIŞTI

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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